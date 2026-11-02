Triple Flag Precious Metals Aktie
WKN DE: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Triple Flag Precious Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Triple Flag Precious Metals wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,229 USD aus. Im letzten Jahr hatte Triple Flag Precious Metals einen Gewinn von 0,410 CAD je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 106,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 128,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,65 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 501,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 543,1 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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