Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TriplePoint Venture Growth BDC lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,238 USD. Das entspräche einer Verringerung von 27,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 22,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,943 USD im Vergleich zu 1,22 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 91,7 Millionen USD, gegenüber 97,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at