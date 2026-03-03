TriplePoint Venture Growth BDC Aktie
Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TriplePoint Venture Growth BDC lädt am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,263 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,180 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll TriplePoint Venture Growth BDC mit einem Umsatz von insgesamt 23,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent verringert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 0,820 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 92,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 75,6 Millionen USD generiert wurden.
