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TriplePoint Venture Growth BDC Aktie

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WKN DE: A1XFEK / ISIN: US89677Y1001

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TriplePoint Venture Growth BDC wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,220 USD aus. Im letzten Jahr hatte TriplePoint Venture Growth BDC einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TriplePoint Venture Growth BDC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,883 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 89,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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