TriplePoint Venture Growth BDC Aktie

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WKN DE: A1XFEK / ISIN: US89677Y1001

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TriplePoint Venture Growth BDC lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TriplePoint Venture Growth BDC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,239 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TriplePoint Venture Growth BDC 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

TriplePoint Venture Growth BDC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,922 USD je Aktie, gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 91,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 97,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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