WKN DE: A2JAHR / ISIN: CA89679A2092

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Trisura Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trisura Group wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,717 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 754,3 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 814,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,49 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,22 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,22 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Trisura Group Ltd Registered Shs

Analysen zu Trisura Group Ltd Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Trisura Group Ltd Registered Shs

