Trisura Group Aktie
WKN DE: A2JAHR / ISIN: CA89679A2092
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Trisura Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Trisura Group wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,758 CAD je Aktie gegenüber 0,780 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,28 Prozent auf 916,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 788,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,98 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,42 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,21 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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