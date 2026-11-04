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WKN DE: A2JAHR / ISIN: CA89679A2092

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Trisura Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trisura Group präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,737 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,810 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,21 Prozent auf 844,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Trisura Group noch 802,2 Millionen CAD umgesetzt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,04 CAD, gegenüber 2,98 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 3,29 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,21 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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