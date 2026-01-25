Triumph Bancorp Aktie

Triumph Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12E8S / ISIN: US89679E3009

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Triumph Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Triumph Bancorp wird am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,296 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,68 Prozent auf 110,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,470 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 428,3 Millionen USD, gegenüber 487,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Triumph Bancorp Inc 58,00 -3,33% Triumph Bancorp Inc

