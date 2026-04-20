Ausblick: Triumph Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Triumph Bancorp stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,152 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 107,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 119,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 460,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 504,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at