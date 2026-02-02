trivago Aktie

trivago für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUTE / ISIN: US89686D3035

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: trivago mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

trivago präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,011 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 106,6 Millionen EUR, was einem Umsatz von 101,1 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,016 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 535,6 Millionen EUR, gegenüber 498,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

