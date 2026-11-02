trivago Aktie

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WKN DE: A3EUTE / ISIN: US89686D3035

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: trivago öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

trivago wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,037 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 191,2 Millionen EUR für trivago, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 193,5 Millionen USD erzielt wurde.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,025 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 632,6 Millionen EUR, gegenüber 619,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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