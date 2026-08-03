Ausblick: trivago verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

trivago lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,017 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei trivago noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 161,8 Millionen EUR betragen, verglichen mit 157,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 EUR, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 622,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 619,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at