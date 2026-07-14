Ausblick: Troax Group Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Troax Group Registered A wird am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,093 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Troax Group Registered A einen Gewinn von 0,220 SEK je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 78,2 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 752,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,454 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,44 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 307,3 Millionen EUR, gegenüber 2,90 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at