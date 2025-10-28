Ausblick: Troax Group Registered A legt Quartalsergebnis vor

Troax Group Registered A gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,123 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,72 SEK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 65,5 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 790,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,445 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,95 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 267,4 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 3,19 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at