Troax Group AB Registered a Aktie

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WKN DE: A2PL4H / ISIN: SE0012729366

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Troax Group Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Troax Group Registered A wird am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,085 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Troax Group Registered A 1,01 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 72,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 767,3 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,528 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,44 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 302,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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