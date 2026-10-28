Troax Group AB Registered a Aktie
WKN DE: A2PL4H / ISIN: SE0012729366
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Troax Group Registered A präsentiert Quartalsergebnisse
Troax Group Registered A lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Troax Group Registered A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,128 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,22 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 87,6 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 714,1 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,312 EUR, gegenüber 2,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 331,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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