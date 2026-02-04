Ausblick: Troax Group Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Troax Group Registered A wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,098 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Troax Group Registered A 1,61 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 63,6 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 767,0 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,402 EUR, gegenüber 5,95 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 264,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,19 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at