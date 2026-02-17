Tronox Holdings Aktie
WKN DE: A2PGGB / ISIN: GB00BJT16S69
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Tronox stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tronox lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,456 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 708,0 Millionen USD gegenüber 675,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,346 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,87 Milliarden USD im Vergleich zu 3,07 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
|Tronox Holdings PLC Registered Shs
|6,45
|-1,53%
