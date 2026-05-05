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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tronox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tronox wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,448 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tronox noch ein Verlust pro Aktie von -0,700 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 751,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,980 USD aus. Im Vorjahr waren -2,970 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 3,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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