Ausblick: True stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

True wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,194 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll True in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 45,89 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren noch 49,60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,723 THB, gegenüber 0,270 THB je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 189,45 Milliarden THB im Vergleich zu 195,67 Milliarden THB im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at