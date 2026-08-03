Ausblick: TrueBlue informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TrueBlue wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 417,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 396,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,243 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,610 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at