TrueBlue Aktie
WKN DE: A0M93G / ISIN: US89785X1019
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: TrueBlue legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TrueBlue präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 414,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,510 USD, gegenüber -4,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Nachrichten zu TrueBlue Inc
|
07:01
|Ausblick: TrueBlue legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: TrueBlue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TrueBlue Inc
Aktien in diesem Artikel
|TrueBlue Inc
|4,51
|-0,44%
