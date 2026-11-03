Ausblick: TrueBlue legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TrueBlue äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,187 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 468,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 431,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net