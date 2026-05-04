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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: TrueBlue stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TrueBlue lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TrueBlue im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,480 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TrueBlue in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 390,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 370,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,057 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,610 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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