Ausblick: Truecaller Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Truecaller Registered gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,363 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Truecaller Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 485,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 457,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,51 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,02 Milliarden SEK, gegenüber 1,86 Milliarden SEK im Vorjahr.
