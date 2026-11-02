Truecaller AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C4XN / ISIN: SE0016787071

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Truecaller Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Truecaller Registered wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,260 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Truecaller Registered ein EPS von 0,320 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 443,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Truecaller Registered einen Umsatz von 467,9 Millionen SEK eingefahren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,13 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,70 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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