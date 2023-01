Ausblick: Truist Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Truist Financial lädt am 19.01.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2022 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,13 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Truist Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 6,15 Milliarden USD im Vergleich zu 5,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,48 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,47 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 23,05 Milliarden USD, gegenüber 22,40 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at