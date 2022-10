Ausblick: Truist Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial wird am 18.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,42 Prozent auf 5,93 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD, gegenüber 4,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 23,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at