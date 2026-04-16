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WKN DE: A2PWMZ / ISIN: US89832Q1094

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Truist Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial veröffentlicht am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,997 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Truist Financial 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Truist Financial in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,47 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 30,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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