Ausblick: Truist Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Truist Financial wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,900 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Truist Financial mit einem Umsatz von insgesamt 5,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,83 Prozent verringert.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,54 USD, gegenüber 3,82 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 21,28 Milliarden USD im Vergleich zu 30,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at