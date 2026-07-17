Truist Financial Corporation Aktie

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WKN DE: A2PWMZ / ISIN: US89832Q1094

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17.07.2026 07:01:06

Ausblick: Truist Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,24 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 30,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,57 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 30,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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