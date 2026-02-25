Ausblick: Trulieve Cannabis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trulieve Cannabis lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,034 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 297,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 421,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,404 USD, gegenüber -1,120 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,63 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at