Trulieve Cannabis Aktie

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WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trulieve Cannabis wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,086 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trulieve Cannabis noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 268,5 Millionen USD gegenüber 302,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,171 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 993,6 Millionen USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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