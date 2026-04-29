Ausblick: Trupanion gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Trupanion wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Trupanion -0,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 379,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 342,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,498 USD im Vergleich zu 0,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at