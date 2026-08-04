Trupanion Aktie
WKN DE: A117KY / ISIN: US8982021060
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Trupanion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trupanion wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 353,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Trupanion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 389,7 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,545 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,44 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trupanion Inc
|
07:01
|Ausblick: Trupanion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Trupanion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Trupanion gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Trupanion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)