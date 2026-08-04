Ausblick: Trupanion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trupanion wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 353,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Trupanion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 389,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,545 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at