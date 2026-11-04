Ausblick: Trupanion präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trupanion präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,163 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 25,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 402,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 366,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,632 USD aus. Im Vorjahr waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net