Ausblick: Trupanion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trupanion wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,309 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 17,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 275,0 Millionen USD gegenüber 233,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,485 USD im Vergleich zu -1,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber 905,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at