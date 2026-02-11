Ausblick: Trupanion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trupanion wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 375,5 Millionen USD gegenüber 337,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,478 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,230 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at