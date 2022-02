Ausblick: Trusco Nakayama mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trusco Nakayama wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 36,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Trusco Nakayama 34,80 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,40 Prozent auf 59,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Trusco Nakayama noch 54,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 182,00 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 121,43 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 227,95 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 213,40 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at