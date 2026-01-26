Ausblick: Trustmark legt Quartalsergebnis vor

Trustmark präsentiert am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,912 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 30,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 206,6 Millionen USD gegenüber 297,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 807,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 942,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

