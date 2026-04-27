Ausblick: Trustmark stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trustmark wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,878 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,880 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 21,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 205,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 261,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie, gegenüber 3,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 848,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at