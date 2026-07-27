Ausblick: Trustmark veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trustmark präsentiert am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trustmark im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,962 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,14 Prozent auf 210,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Trustmark noch 273,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD, gegenüber 3,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 847,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at