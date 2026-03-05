Ausblick: Tsakos Energy Navigation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsakos Energy Navigation stellt am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Tsakos Energy Navigation mit einem Umsatz von insgesamt 172,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent verringert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,52 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 657,8 Millionen USD, gegenüber 804,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at