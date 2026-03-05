Tsakos Energy Navigation Aktie
WKN DE: A2P7ML / ISIN: BMG9108L1735
|
05.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tsakos Energy Navigation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tsakos Energy Navigation stellt am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Tsakos Energy Navigation mit einem Umsatz von insgesamt 172,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent verringert.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,52 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 657,8 Millionen USD, gegenüber 804,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tsakos Energy Navigation Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Tsakos Energy Navigation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Tsakos Energy Navigation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tsakos Energy Navigation Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Tsakos Energy Navigation Ltd Registered Shs
|29,70
|-3,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.