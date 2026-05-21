Tsakos Energy Navigation Aktie

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WKN DE: A2P7ML / ISIN: BMG9108L1735

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21.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tsakos Energy Navigation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsakos Energy Navigation wird am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 208,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,70 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 774,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 798,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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