Tsingtao Brewery Aktie
WKN DE: A0M4ZB / ISIN: CNE1000004K1
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tsingtao Brewery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tsingtao Brewery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tsingtao Brewery im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,673 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 HKD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,15 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 3,44 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Ausblick von 31 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,42 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,46 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 32,57 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 32,52 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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