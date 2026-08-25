Tsingtao Brewery Aktie
WKN: 581386 / ISIN: CNE0000009Y3
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tsingtao Brewery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tsingtao Brewery stellt am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,59 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,61 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Tsingtao Brewery nach der Prognose von 1 Analyst 9,63 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,05 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,49 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,36 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,11 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,30 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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