Ausblick: Tsingtao Brewery präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsingtao Brewery wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,28 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tsingtao Brewery 1,34 HKD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 10,09 Milliarden CNY für Tsingtao Brewery, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,17 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 CNY im Vergleich zu 3,65 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 33,12 Milliarden CNY, gegenüber 32,86 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at