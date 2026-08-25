Ausblick: Tsingtao Brewery stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tsingtao Brewery wird am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tsingtao Brewery im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,74 HKD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,63 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 10,84 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,49 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,65 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 32,11 Milliarden CNY, gegenüber 32,86 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at