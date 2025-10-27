Ausblick: Tsingtao Brewery verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tsingtao Brewery stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tsingtao Brewery ein EPS von 0,990 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Tsingtao Brewery nach den Prognosen von 3 Analysten 8,99 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,89 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,49 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,19 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 32,87 Milliarden CNY, gegenüber 29,99 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at